Ceyhan'da Oyuncak Kreşi Hizmete Girdi

Ceyhan'da Oyuncak Kreşi Hizmete Girdi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde açılan 'Oyuncak Kreşi', çocuklara güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Kadir Aydar, kreşin ailelerin günlük işlerine odaklanmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulan "Oyuncak Kreşi" hizmete girdi.

Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde oluşturulan kreşin açılışı dolayısıyla düzenlendi.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, törendeki konuşmasında, çocuklara güvenli ve eğlenceli ortam sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kültür merkezinin daha işlevsel hale gelmesi için kreşi açtıklarını kaydeden Aydar, "Çocuklarımıza yatırım yapmak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu projeyle hem çocuklarımız oyunla öğrenme imkanı bulacak hem de ailelerimiz gönül rahatlığıyla günlük işlerine odaklanabilecek." ifadesini kullandı.

Kreşte, çocuklar için oyuncaklar, eğitim materyalleri, oyun alanları ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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