Ceyhan'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile traktör çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kösreli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Kösreli Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CCD 223 plakalı otomobil ile 58 AB 625 plakalı traktör çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
