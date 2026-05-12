Haberler

Adana'da nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Adana'da nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, nehirden geçmeye çalışan bir kamyonda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Suyun yükselmesi nedeniyle sürüklenen kamyonun sürücüsü ve yanındaki kişi, Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü, Versiye Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin sığ bölümünden karşıya geçmeye çalıştı.

Su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenen araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonu halatlarla sabitledikten sonra mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Kamyon, çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı

Dünyaca ünlü festivalde skandal