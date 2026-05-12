Adana'da nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, nehirden geçmeye çalışan bir kamyonda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Suyun yükselmesi nedeniyle sürüklenen kamyonun sürücüsü ve yanındaki kişi, Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
Plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü, Versiye Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin sığ bölümünden karşıya geçmeye çalıştı.
Su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenen araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonu halatlarla sabitledikten sonra mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
Kamyon, çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade