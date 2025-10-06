Ceyhan'da Bir Evde Yangın Çıktı

CEYHAN'da Metin Can'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda Metin Can'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev kısa sürede alevler içerisinde kalırken mahallede panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),