Haberler

Ceyhan'da Bir Evde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan'da Metin Can'a ait evde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

CEYHAN'da Metin Can'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda Metin Can'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev kısa sürede alevler içerisinde kalırken mahallede panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.