Ceyhan Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlikten park bahçeye, çevre düzenlemesinden yol yapım çalışmalarına kadar her detayı düşünerek yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hülya Erdem, hizmet seferberliği kapsamında insan öncelikli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçenin dört bir yanında temizlikten park bahçeye, çevre düzenlemesinden yol yapım çalışmalarına kadar her detayı düşünen Ceyhan Belediyesi ekipleri, yol yenileme çalışmalarını da aksatmıyor.

Ceyhan'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi 124. Sokak'taki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan'daki hizmet seferberliğimiz kapsamında yol yenileme çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Ceyhan'ın tamamında eksiksiz hizmet üretme hedefimizden asla şaşmıyoruz. İlçemizde insan öncelikli, sosyal belediyecilik eksenli çalışmalarımız kapsamında yolların, sokakların, kaldırımların, park ve bahçelerin, çevrenin düzenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde komşularıyla da bir araya gelip sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Erdem, "Ceyhanımız için üretmek, şehrimizi güzelleştirmek üzere hazırladığımız tüm projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Belediyemizin tüm birimleriyle ve halkımızla elbirliğiyle planladığımız hizmetlerimizi aksatmadan ilerliyoruz" diye konuştu.