Sakarya merkezli 12 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 13 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' soruşturması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. El konulan dijital materyallerde çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. 13 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA merkezli 12 ilde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' soruşturması kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde el konulan dijital materyallerde çocuklara ait müstehcen görüntüler ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ait olduğu değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



