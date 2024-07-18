Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görev değişikliği

(ANKARA )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Tokat Valiliğine İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Tokat Valiliğine İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.