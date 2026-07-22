Edirne Valisi'nden çevreci Aras'a bisiklet hediyesi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi Aras İpsalalı (16), 'Keşan tertemiz olana kadar her gün çöp topluyorum' sloganıyla gönüllü çevre temizliği yapıp, çektiği görüntüleri de sanal medyadan paylaşıyor. Projesi, kısa sürede geniş kitlelere ulaşan İpsalalı'yı makamında misafir eden Edirne Valisi Yunus Sezer, kendisine bisiklet hediye etti.

Keşan'da özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan Aras İpsalalı, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu ay itibarıyla sanal medya hesabından 'Keşan tertemiz olana kadar her gün çöp topluyorum' adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. İpsalalı'nın bu projesine başta ailesi ve gönüllüler olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sanal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize eden İpsalalı, ailesi ve gönüllülerin de desteğiyle yeşil alanlar, parklar, caddeler, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezerek, çevreye atılan atıkları topluyor. İpsalalı, temizlik çalışmaları sırasında çekilen görüntüleri de sanal medyadan paylaşıyor.

'HERKESE İLHAM OLMASINI İSTİYORUZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsalalı'yı makamında kabul ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, İpsalalı'nın yalnızca çöp toplamakla kalmadığını, çektiği videolarla toplumda çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ifade etti. Temiz bir çevrenin ancak herkesin ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirten Sezer, "Aras İpsalalı'nın bu örnek davranışının ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi. Çevreye olan duyarlılığı nedeniyle Vali Sezer, İpsalalı'ya bisiklet hediye etti. Aras İpsalalı da desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür ederek, çevre temizliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı