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Çevre Bakanlığı 23 ilde sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın kuvvetli yağış beklenen 23 ilde sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı uyarı yaptı. Hatay ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde turuncu, çok sayıda ilde sarı uyarı geçerli olacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın kuvvetli yağış beklenen 23 ilde su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre yarın Hatay, Osmaniye, İstanbul ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Hatay'ın Hassa, Payas, Erzin ve Dörtyol ile Osmaniye'nin Merkez, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçeleri için turuncu; Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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