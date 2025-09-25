Ceviz Silkelerken Düşen Eski Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde ceviz silkelerken ağaçtan düşen 72 yaşındaki eski köy muhtarı Cemal Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Kaya'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.
BATMAN'ın Sason ilçesinde ceviz silkelerken ağaçtan düşen eski köy muhtarı Cemal Kaya (72), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesi Yuvalar köyü Sarıkız mezrasında meydana geldi. İddiaya göre ceviz silkelemek için ağaca çıkan eski köy muhtarı Cemal Kaya, dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel