Cevdet Yılmaz: "Ülkenin Kendi İradesiyle Sivil Bir Anayasa Hazırlamasının Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz"

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün partilerin kendi çalışmalarını tamamlayıp ortaya koymasıyla Meclis temelinde tüm bu partilerin bir araya gelip bu çalışmayı sonuçlandırması gerekiyor. Gerek 12 Eylül bir askeri darbe sonrası anayasanın her ne kadar çok fazla değişmiş olsa da bir yük olmaktan çıkması, ülkenin kendi iradesiyle demokratik bir şekilde bir anayasa, sivil bir anayasa hazırlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa düzenlemelerine ilişkin sorular üzerine Yılmaz, çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Anayasa ile ilgili hem dünyadaki tecrübe, hem ülkemizdeki tecrübesi, bugüne kadar gelinen süreç çeşitli başlıklar altında tartıştığımız konular ancak anayasayı yapması gereken asıl platform tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milliyetçi Hareket Partisi daha önce kendi taslağını, çalışmasını yapmıştı biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer partilerin de katılımıyla ancak olabilecek bir şey dolayısıyla bir taraftan da çeşitli zamanlarda bu çağrıyı yaptık.

Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün partilerin kendi çalışmalarını tamamlayıp ortaya koymasıyla Meclis temelinde tüm bu partilerin bir araya gelip bu çalışmayı sonuçlandırması gerekiyor çünkü anayasalar malum en geniş mutabakata dayalı olarak yapılması gereken çalışmalar. Hele yeni bir anayasa yapıyorsanız bunun hem Meclis hem de toplumsal düzeyde en geniş mutabakatla yapılması gerekiyor. Biz bu ihtiyacı görüyoruz. Gerek 12 Eylül bir askeri darbe sonrası anayasanın her ne kadar çok fazla değişmiş olsa da bir yük olmaktan çıkması, ülkenin kendi iradesiyle demokratik bir şekilde bir anayasa, sivil bir anayasa hazırlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yapılacak değişikliğin kendi içinde daha sade daha tutarlı bir anayasa oluşturacağını inanıyoruz. Bir taraftan da gelecek odaklı bakıyoruz sadece geçmiş odaklı değil. Malum yeni bir dünya yapılanması var, yeni teknolojiler var dünya farklı bir yere doğru gidiyor. İşte burada gençleri merkeze alan, geleceği merkeze alan yeni dünyanın kavramlarını da içinde barındıran bir anayasa çalışması sürdürüyoruz ama dediğim gibi diğer partiler de hazır olduğunda bu çalışmalar meyvelerini verecektir diye inanıyoruz."

"Kurban Bayramı yaklaşıyor, emekli ikramiyelerine zam olur mu" sorusuna da Yılmaz, "Ekonomi ile ilgili konularda zaten kararlar verildiğinde açıklamalar yapılıyor. Belli kurallara dayalı bizim bir sistemimiz var o kurallara dayalı sistem çerçevesinde gelişmeler sağlanıyor" yanıtını verdi."

"Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyorum"

Yılmaz, soruların ardından "Bu arada ama siz sormadığınız da ben sormuş olayım bence asıl gündem Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen cuma günü yaptığı açıklama" diyerek gazetecilere şunları söyledi:

"Ülkeye yeni bir program açıkladı biliyorsunuz. Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan bir ülke olarak, güvenli liman olarak Türkiye, tüm dünyadan hem yatırımları, hem nitelikli insan gücünü, hem de karar alma merkezlerini cezbetmeye dönük önemli bir inisiyatif aldı. Yeni bir paket açıkladık bu paketle ilgili çalışmaları da hızla hayata geçireceğiz."

Amacımız Türkiye'ye küresel finanstan daha fazla pay almak, İstanbul Finans Merkezi'ni çok daha etkili bir hale getirmek. Bir taraftan da hem içerideki yatırımcılarımız için hem tüm dünyadan, uluslararası yatırımcılar için doğrudan yatırım dediğimiz FDI'yı yükseltmek. Bu anlamda radikal bir şeyimiz var biliyorsunuz tedbirimiz. Kurumlar vergisi imalatçı, ihracatçılar için yüzde 9'a düşüyor, çok önemli bir adım. Hem içeride sanayimizi destekleyecek, ihracatımızı destekleyecek, hem de Türkiye'yi yatırımlar açısından, özellikle de imalat sanayi açısından çok daha cazip hale getirecek bir program. Bu programı takip etmenizi öneririm, Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA