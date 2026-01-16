Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:  Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm En Gerçekçi Yol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün en gerçekçi yol olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün en gerçekçi yol olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KKTC ziyaretimizde, Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldik. Milli davamız Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en gerçekçi yol olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi, Sayın Erhürman'la eş güdüm ve istişare içerisinde sürdürüyoruz. Anavatan ve garantör olarak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi, Kıbrıs Türk halkının her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımları atmaya ve Kıbrıs Türkü'nün özden gelen haklarını savunmaya her koşulda devam edecektir. Bu vesileyle Sayın Erhürman'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
