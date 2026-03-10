Haberler

Cevdet Yılmaz, İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan Büyükelçileriyle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan’ın Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındı.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan'ın Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan'ın Ankara büyükelçileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde; İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan'ın Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek ikili ilişkilerimizi ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldık."

Görüşmelerimizde; ticaret, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, yatırım ve insani iş birliği başta olmak üzere çok boyutlu ilişkilerimizi daha da geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdik.

Son günlerde bölgemizde tırmanan ABD/İsrail–İran gerilimi ile Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı bölgesel ve küresel risklerle yaşanan insani trajediyi de kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesinin, bölgemizde barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye olarak; sivillerin korunmasını, çatışmaların yayılmasının önlenmesini ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini önceleyen bir yaklaşımla barış, istikrar ve adalet için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararlı ve vizyoner liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar