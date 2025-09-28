Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Bakiler'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
