Cevdet Yılmaz'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."