Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Milletvekili Altay için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönemler Uşak milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel