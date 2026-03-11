Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir başarı elde eden Galatasaray'ı tebrik etti ve rövanş maçında başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Yılmaz, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek