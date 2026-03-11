Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir başarı elde eden Galatasaray'ı tebrik etti ve rövanş maçında başarı diledi.
Yılmaz, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan