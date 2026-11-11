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Cevdet Yılmaz, COP31'de KKTC Başbakanı Üstel ile iklim işbirliğini görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede KKTC'nin kalkınması ve refahına yönelik ortak projeler ile iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik işbirliği değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, KKTC'nin kalkınmasına ve refahına yönelik ortak projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliğimizi değerlendirdik. KKTC'nin her alanda güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için desteğimizi sürdürecek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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