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Cevdet Yılmaz Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüştü. Macaristan Parlamentosu'ndaki görüşmede ekonomik ve ticari ilişkiler, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile bir araya geldi.

Macaristan Parlamentosu'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülsun Erkul da yer aldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katılmak üzere bulunduğumuz Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Sayın Peter Magyar ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık temelinde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, ulaştırma, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere iş birliği imkanlarımızı ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı saygıyla anıyor, Sayın Magyar'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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