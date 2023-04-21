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CEVDET YILMAZ, BİNGÖL'DE YURTTA KALAN DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞTI

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yurtta kalan depremzedelerle bayramlaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yurtta kalan depremzedelerle bayramlaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Yardımcısı Abdullah Özübek ile Mürsel Paşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 'Depremden bu yana gerek devlet gerek millet olarak seferberlik ruhu içerisinde depremzede ailelerimizle bir dayanışma sergiledik. Aslında yaşadığımız bayramların, ramazanın da ruhu budur, dayanışmadır, kardeşliktir, birbirilerimizle yardımlaşmadır. Bunun da en güzel örneklerini çok şükür milletimiz verdi. İnşallah bütün bu süreçlerin sonucunda hızlı bir şekilde toparlanarak geleceğe yürüyeceğiz. Suriye'den, Ukrayna'ya başka birtakım alanlara varıncaya kadar inşallah bu bayram dünya için, insanlık için de barışa, huzura vesile olur, daha adaletli bir dünyaya vesile olur' dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cevdet Yılmaz Milletvekili Bingöl Güncel Haberler

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