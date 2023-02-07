Çetin Arık Afşin'de: "Vatandaşlarımızın Ciddi Oranda Gıda ve Barınma Sorunu Var. Acilen Çadır İstiyorlar"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde; “40 tane bina göçük 80 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Vatandaşlarımızın, ciddi oranda gıda sorunları var. Barınma sorunları var. Acilen çadır istiyorlar. Su yok, ekmek yok. Buranın başhekimiyle görüştük acilen buraya sağlık çalışanı ve doktor istiyor” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde; "40 tane bina göçük 80 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Vatandaşlarımızın, ciddi oranda gıda sorunları var. Barınma sorunları var. Acilen çadır istiyorlar. Su yok, ekmek yok. Buranın başhekimiyle görüştük acilen buraya sağlık çalışanı ve doktor istiyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 7,6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin ardından bugün de Afşin'e gitti.

Afşin Devlet Hastanesi'nin önünde kurulan taziye çadırı önünde açıklama yapan Arık, "Üzülerek söylüyorum ki altında vatandaşlarımızın olduğu bu binaların hiçbirinde şu anda bir çalışma yok. AFAD ekipleri yeterince olmadığı için doğru düzgün bir çalışma yok. Burada 40 bina yerle bir olmuş. 80 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Vatandaşlarımızın acil beklediği şey, ciddi oranda gıda sorunları var. Barınma sorunları var. Acilen çadır istiyorlar. Su yok, ekmek yok. Buranın başhekimiyle görüştük, acilen buraya sağlık çalışanı ve doktor istiyor. Şu anda durum stabil görünüyor" dedi.