Çeşme'deki yangında ormanı kundaklayan şahıs tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında ormanlık alanı kundakladığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında ormanlık alanı kundakladığı görüntülerden tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler deortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.