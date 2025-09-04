Çeşme ve Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 11'i tutuklandı; 12 kilo esrar, 86 gram kokain ve diğer maddeler ele geçirildi.
İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 264 kök kenevir, 86 gram kokain, 35 sentetik ecza, 35 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.