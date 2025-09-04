Haberler

Çeşme ve Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Çeşme ve Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 11'i tutuklandı; 12 kilo esrar, 86 gram kokain ve diğer maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 264 kök kenevir, 86 gram kokain, 35 sentetik ecza, 35 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.