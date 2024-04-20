Çeşme Kaymakamlığı Hayatın Anlamı Kitap Projesi'ni Alaçatı'da gerçekleştirdi

Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap Projesi"nin mekan okuma etkinliği Alaçatı yer değirmenlerinde gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Proje müziği ve nostaljik eserler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe bazı vatandaşlar da kitap okuyarak eşlik etti.