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Çeşme açıklarında 25 göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bota ilişkin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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