Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece yanan otluk alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece yanan otluk alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Ildır Mahallesi'ndeki otopark bölgesindeki otluk alanda dün gece 22.30 sıralarında başlayan yangın, fırtına nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekiplerinin ortak çalışması sonucu alevler gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına su tankeri olan özel işletmeler de destek verdi. Tedbir amacıyla bölgedeki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka boşaltıldı. Soğutma çalışmalarının başlamasıyla evlere geri dönülebileceği duyuruldu. Önlem amacıyla gece saatlerinde başlatılan elektrik kesintisi, yangının kontrol altına alınmasıyla sona erdi. Yetkililerin açıklamaları İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gece 12.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını bildirirken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın 2 gün süreceğini vurgulayarak herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları inceledi. Sosyal medya hesabından yangının seyri hakkında bilgi veren Çakıcı, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek kişilere karşı da uyardı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangın bölgesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının evlere sıçramasını önlediklerini ve tehlike atlatıldığını vurguladı. Oran, görev yapan ekiplerin yanı sıra çağrılarına uyarak çalışmalara su tankeriyle destek veren işletmelere teşekkür etti. Yangının etkisi, gün ışığıyla ortaya çıktı Gündüz havadan çekilen fotoğraf ve videolar, yangının bölgeye etkisini gözler önüne serdi. Video ve fotoğraflarda yangının, yer yer maki ağaçlarının olduğu deniz kıyısına yakın otluk alanda etkili olduğu ve konutlara çok yaklaştığı görülüyor. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. AA / Seher Deniz - Güncel İzmir Çeşme su Güncel Haberler

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