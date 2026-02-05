Haberler

Çeşme'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintileri ve bazı ev ile iş yerlerinin su basmasına neden oldu. Yüksek kesimlerden akan çamurlu su denizin rengini kahverengiye döndürdü. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle çok sayıda noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan rögarlar da taştı. İlçede yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri ve vatandaşlarca dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

