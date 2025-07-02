Çeşme'de Makilik Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

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İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildiriliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da yer alıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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