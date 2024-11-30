Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanda, iki grup arasından "kız meselesi" nedeniyle başladığı öne sürülen kavganın asıl nedeni "pes" dedirtti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bir kafede tartışmaya başlayan iki grup sözleşip ormanda buluştu. Burada yeniden tartışmaya başlayan gruptan B.B. (21), tabancasıyla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisi sürerken ölenlerin cansız bedenleri otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'BİRİ KAFA ATINCA BEN DE ATEŞ ETTİM'

Olayın akabinde B.B'nin arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) gözaltına alındı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı. B.B. emniyetteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım." dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.