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Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

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İzmir'de ormanda iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı ileri sürülen kavganın asıl nedeni ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda kurşun yağdıran şüpheli ifadesinde, "Yaşanan arbedede biri bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım." dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanda, iki grup arasından "kız meselesi" nedeniyle başladığı öne sürülen kavganın asıl nedeni "pes" dedirtti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bir kafede tartışmaya başlayan iki grup sözleşip ormanda buluştu. Burada yeniden tartışmaya başlayan gruptan B.B. (21), tabancasıyla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisi sürerken ölenlerin cansız bedenleri otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'BİRİ KAFA ATINCA BEN DE ATEŞ ETTİM'

Olayın akabinde B.B'nin arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) gözaltına alındı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı. B.B. emniyetteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım." dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmrah0146 null:

kafa attı sende ona at kaahbe delikanlılık ölmüş

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Haber YorumlarıEmre null:

insanın elinde silah olunca korku yok oluyor cesaret doluyor ve silah olmayan bir insana göre kat cesaretli oluyor herseyi yenebileceginj sanıyor o an daa kolay suça bulaşıyor tiktokta da hediye atmak kolay olduğu için cunku karttan ödeme yapılıyor insanlar da bol bol düşünmeden basıyor hediyeye ama sonra anlıyor ben kime ne hediye ne amaçla attım diye ilginç olan şu birseu kolay olunca o insana zarar verse bile insan onu hiç düşünmeden yapiyor polislerin birçoğunun kabadayi tavırları ya da askerlerin ya da guvenlikcilerin hepsi o cesaret silahtan geliyor silah olunca kendilerine birsey olamayacağını ölümsüz olduklarını sanıyorlar ama sonradan anlıyorlar anlayacaklar da öyle yok ben buyum ben suyum havaları sendne büyük bir ALLAH var ağam

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Haber YorumlarıJokerAllame:

içeride de kafa atarlar orda da böyle yap bakalım:)

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Haber Yorumlarıaaa:

heval azat

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