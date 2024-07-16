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Çeşme'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 1 yıldır haber alınamıyor. Baba Mehmet Atay 'Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok' dedi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 1 yıldır haber alınamıyor. Baba Mehmet Atay "Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" dedi.

Marangoz Mehmet Atay (49) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı, mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ile cep telefonu numarasının olduğu 'kayıp' afişleri bastıran aile, sokak sokak gezip, herkesten destek istedi. Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen Veli Eren Atay'dan bir haber yok.

CEP TELEFONU BULUNDU

Polis, Veli Eren Atay'ın cep telefonuna ulaştı. Polis, telefonun sinyallerini takip ederek Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Bir süre aile takibe alındı. Ancak ailenin olayla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis, Manisalı ailenin bilgisine başvurdu. Ailenin telefonu Atay'ın ortadan kaybolduğu gün Çeşme'de plajda buldukları, bir süre evde tuttuktan sonra format attırıp, kullanmaya başladıkları anlaşıldı. Telefon geçen ay, Atay'ın ailesine teslim edildi.

SOMUT BİLGİSİ OLAN EMNİYETE BAŞVURSUN

Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay, "Tam bir sene oldu. Bir sonuç çıkmadı. Çok koşturduk. Sosyal medyada çok fazla takipçi kitlesine ulaştık. İhbarların çoğu asılsız çıktı. Tek amacımız, Eren'in 16 Temmuz'da son görüldüğü iddia edilen koydan bir görüntüye ulaşmaktı. Çok yıprandık, sinirlerimiz aşırı bozuk. 1 yıl uykusuz ve acı içinde geçti. Gelen ihbarlar asılsız olduğu için hiçbir işe yaramadı. Oğlum Veli Eren hakkında somut bilgisi olan lütfen emniyete başvursun" dedi.

Baba Mehmet Atay da "Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Devamlı Murat Göğebakan'ın söylediği bir şarkı var. 'Hasretinle yandım gönlüm' diye. Her gün onu dinliyorum. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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