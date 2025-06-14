Çeşme'de Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Mehmet Maraşlı, Jandarma'nın milletin gönlündeki özel yerini vurguladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, ilçe protokolünün katılımıyla yapılan programda teşkilatın tarihçesi aktarıldı.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Maraşlı, Jandarma'nın milletin gönlünde özel bir yer edindiğini belirterek, teşkilatın her koşulda devletin emrinde, milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

Maraşlı, Çeşme'den Van'a atanan Üsteğmen Yavuz Yaşar'a da çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Törenin sonunda özverili çalışmaları nedeniyle başarı belgesine layık görülen jandarma personeline belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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