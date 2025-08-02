Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan, 2'si kurşunla olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kavganın nedeni ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kişiden 1'i tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Mekanda yaşanan panik, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası mekandakilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

İşletme sahibi Aksakallı, sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Mekanda bulunan Zeynep G.'ye (25) seken kurşun isabet ett. Panikle kaçan kişilerden Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) de mekanda kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A.'yı (19), gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi.