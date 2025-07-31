Çeşme'de Balıkçı Teknesinde Yangın

Çeşme'de Balıkçı Teknesinde Yangın
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Balıkçı Barınağı'nda demirli bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, balıkçı barınağında demirli bir teknede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Ilıca Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede çıktı. Demirli olarak bulunan tekneden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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