Çeşme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

İzmir'in Çeşme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Garnizon Komutanı Albay Erol Dağdeviren ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsrafil Paksoy, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı İdris Beşkardeş ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA