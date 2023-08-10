Çeşme Belediyesi Gücücek Plajı'nın işletmesini devralmak istiyor

KERİM UĞUR

İzmir Çeşme Belediyesi, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (GÜDODER) işletme ihalesini aldığı Gücücek Plajı'na talip oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "İlçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz. Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunduk" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu, geçtiğimiz ay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından plaj işletmesi olmak üzere ihaleye açılmıştı. Koyu korumak için 2017 yılında kurulan GÜDODER, ihaleye katılarak 56 milyon liralık en yüksek teklifi vermişti. Paranın ödenemeyecek bir tutar olduğunu karar veren dernek, ihalenin iptali için mücadeleyi sürdürürken; Çeşme Belediyesi, Gücücek Plajına talip oldu.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA RESMİ YOLLARDAN TALEPTE BULUNDUK"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Çeşme Ailem, Son dört yıl içerisinde dünyaca ünlü Ilica Plajımız dahil olmak üzere ilçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz. Her yaz, plajlarımızda milyonlarca vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha Sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunduk. Bakanlığımızın bu haklı talebimize olumlu dönüş yapacağını umut ediyoruz. Plajlarımızın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışımızla, ücretsiz ve halka açık olması tek temennimizdir."