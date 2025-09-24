Haberler

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
