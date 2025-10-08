Çeşme Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 7'si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 7'si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Çandarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.