Cesedi 70 gündür aranan Hasan için gıyabi cenaze namazı - Haberler

KIRŞEHİR'de sevgilisi Şeyma Demir (18) ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atılan, cesedi 70 gündür bulunamayan Hasan Aydoğan (21) için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, "Senin düğününü yapacaktık Hasan'ım. Şimdi olmayan cenaze namazını kılıyoruz. Allah'ım sen sabır ver" diyerek feryat etti.

Olay, 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Hasan Aydoğan için bugün merkeze bağlı Dedeli köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, Hasan Aydoğan'ın ailesi, arkadaşları ile öldürülen Şeyma Demir'in babası Vedat Demir katıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı namazın ardından Aydoğan ailesi, köy evinde taziyeleri kabul etti. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, "Senin düğününü yapacaktık Hasan'ım. Şimdi olmayan cenaze namazını kılıyoruz. Allah'ım sen sabır ver" diyerek feryat etti.