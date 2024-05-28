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Çermik'te Sinek Çayı Taştı

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Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı'nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

ÇERMİK'TE SİNEK ÇAYI TAŞTI

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı'nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Gıyasettin TETİK/ ÇERMİK (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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