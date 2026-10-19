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Çermik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi

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Çermik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Çermik Muhtarlar Derneği Başkanı Fadıl Şeker konuşma yaptı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çermik Muhtarlar Derneği Başkanı Fadıl Şeker, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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