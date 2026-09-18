Haberler

Çermik'te 4 bin 500 aileye kömür desteği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çermik'te 4 bin 500 aileye kömür desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 bin 500 aileye kömür desteği sunulmaya başlandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 bin 500 aileye kömür desteği sunulmaya başlandı.

Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Kaymakam Adem Karataş'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye toplam 3 bin 600 ton kömür ulaştırılması planlanıyor.

SYDV tarafından gerçekleştirilen çalışmalar belirlenen program doğrultusunda sürdürülecek.

Kaynak: AA
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi

Toplantıya damga vuran diyalog: Aa çok iyi
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

Real Madrid'de problem büyüyor! Gözler Mourinho'da
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız