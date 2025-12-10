Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakamı Karataş, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Abubekir Tekdemir ile ev ziyaretinde bulundu.

Karataş, ailelerin sosyal ve ekonomik durumları yerinde inceledi, talep ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Karataş, hane ziyaretlerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Karataş, "Amacımız, vatandaşlarımızın kapısını çalarak sorunlarını yerinde dinlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm üretmektir. Devletimizin sıcak yüzünü her haneye ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Tekdemir ise vakfın sosyal destek çalışmalarının sahada takip edildiğini ve ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını aktardı.