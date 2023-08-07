Çerkezköy'deki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Adem Çil

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında bugün yangın çıktı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yangına ilişkin herhangi bir can kaybının olmadığı açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında bugün saat 15.30 civarında yangın çıktı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangına ilişkin "Yangın ilk çıktığı andan itibaren güçlü değil belki ama yanmaya devam ediyor. İçerideki kimyasalların miktarını tam olarak bilmiyoruz ve onlar bitene kadar da bir miktar daha yangın devam edecek görünüyor" dedi. Yıldırım ayrıca, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını bildirdi.