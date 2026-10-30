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Çerkezköy'de yaklaşık 1500 metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı

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Çerkezköy Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tümer Sokak'ta yaklaşık 1500 metrekarelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Belediye, kent genelinde vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için yol yapım ve bakım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Çerkezköy Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tümer Sokak'ta yaklaşık 1500 metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Çerkezköy TSO'ya ziyaret

Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Özdemir ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Acar, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Çerkezköy TSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özkan da yer aldı.

Başhekim Özdemir, yeniden başkanlığa seçilen Çetin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni dönemde başarı diledi.

Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özdemir ve Acar'a teşekkür etti.

Süleymanpaşa'da camilerde Kur'an-ı Kerim ve sohbet programı düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" teması kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua programı gerçekleştirildi.

Sohteoğlu Camisi'nde akşam ile yatsı namazı arasında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda İlçe Vaizi Mahmut Karaaslan, camilerin manevi hayattaki yeri ile birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki önemi hakkında sohbet etti.

Camilerin toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkısına dikkat çekilen program, yapılan duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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