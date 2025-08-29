Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Y.G. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Çiftlik Bölgesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Polisin takibi sonucu Y.G. ve A.A. peçeteye uyuşturucu madde emdirirken suçüstü yakalandı.

Bir araçta ve çevrede yapılan aramalarda 4,16 gram kimyasal madde, 1,06 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sigara, 18 adet basıma hazır yeşil peçete ile bir makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
