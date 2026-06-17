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Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006-C Bilim Festivali düzenlendi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Festivali'nin açılışı Vali Recep Soytürk tarafından yapıldı. Festivalde öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Çerkezköy ilçesinde TÜBİTAK 4006-C Bilim Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından yapıldı.

Vali Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin hazırladığı projelerin takdire değer olduğunu söyledi.

Gençlerin ortaya koyduğu çalışmaları gururla izlediklerini ifade eden Soytürk, "Öğrencilerimiz çok güzel projeler hazırlamış. Yaptıkları çalışmaları büyük bir heyecan ve gururla bizlere sundular. Bu tür etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından festival alanını gezen Soytürk, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve sergilenen ürünleri inceledi.

Programa, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, proje yürütücüsü Hasret Okumuş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
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