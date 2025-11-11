Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Otomobilin önce bariyere çarptığı, ardından şarampole devrildiği bildirildi.
A.K. idaresindeki 59 AKJ 174 plakalı otomobil, Otoban Bulvarı'nda önce bariyere çarptı, ardından şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü ile yolcu N.K'yi yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. N.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel