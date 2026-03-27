Tekirdağ'da fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.