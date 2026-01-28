Haberler

Taksinin araç asansöründen düştüğü anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için asansöre alınan bir taksi, asansörün bir tarafının boşalması sonucu düştü. Taksi etrafında bulunan 3 kişi son anda kurtulurken, düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, taksi, bakım için konulduğu araç asansöründen düştü. O anlar iş yerinin kamerasına yansıdı, 3 kişi ölümden döndü.

Çerkezköy'de F.K.'nin kullandığı 59 T 2674 plakalı taksi, bakım için getirildiği oto tamirhanesinde araç asansörüne alındı. Taksi, havaya kaldırıldığı sırada asansörün bir tarafının boşalması sonucu düştü. Bu sırada aracın etrafında bulunan oto tamircisi ile 2 kişi, son anda kurtuldu. Düşmenin etkisiyle takside zarar meydana geldi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber – Kamera: Onur KAYA / ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...