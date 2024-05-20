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Çerkezköy'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı

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Çerkezköy'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yaparak, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda tabanca, tabanca şarjörü ve tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden bazıları serbest bırakılırken, bir kişi tutuklandı.

Çerkezköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 500 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, A.D, S.D, A.A. ve C.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.D. ve A.A. ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.B'yi Hıdırağa Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında 123 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Muratlı ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.C.T'yi Yeşilsırt Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çerkezköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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