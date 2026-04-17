Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
N.Ç. idaresindeki 59 AJY 986 plakalı motosiklet Cengiz Topel Caddesi üzerinde yolun karşısına yaya olarak geçmek isteyen H.C.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat